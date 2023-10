“Parásitos”: una madre gana caso judicial para desalojar a sus dos hijos de 40 años

Pero luego dictaminó que “ya no parece justificable considerando que los dos acusados son sujetos mayores de 40 años y una vez superada una determinada edad, el niño ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de límites que ya no son razonables”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.