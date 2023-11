Trabajadores palestinos expulsados desde Israel acusan a las autoridades israelíes de maltratos y torturas

Dror Sadot, portavoz de la ONG B’Tselem, Israel Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados), afirmó que los atentados del 7 de octubre de Hamas han provocado un enorme aumento de las agresiones contra los palestinos. Dijo a CNN que “la deshumanización de los palestinos viene desde arriba”, con figuras públicas refiriéndose a los palestinos “no como seres humanos”.

Abu Darabeh dijo que fue detenido el segundo día de la guerra. “Nos metieron en jaulas como a perros, nos golpearon, nos insultaron, no les importó si la gente estaba enferma o no, algunos de nosotros estábamos heridos, se les pudrieron los pies porque no recibieron tratamiento médico”, dijo.

