Ivanka Trump testifica en el juicio que enfrenta su padre por fraude en Nueva York: 5 conclusiones de lo que dijo

“Seguro que tiene contadores que tienen todo tipo de cosas, que tienen todo tipo de declaraciones. Pero no, lo siento, no sé específicamente qué se preparó en su nombre como persona independiente y distinta de la organización y las propiedades que en las que yo estaba trabajando, así que no, no sé cómo lo hicieron y quién lo preparó y los mecanismos así”, testificó.

Las declaraciones de Ivanka Trump, quien no hace parte de los acusados en el jucio, no resultaron, ni de cerca, tan polémicas como las de su padre este lunes: no hubo tensiones ni estallidos de ira.

