Cerca de 450 pacientes de un hospital de Massachusetts estuvieron potencialmente expuestos a la hepatitis y el VIH en los últimos 2 años

En 2018, más de 3.000 pacientes en un centro de cirugía en Saddle Brook, Nueva Jersey, enfrentaron el riesgo de exposición a patógenos transmitidos por la sangre, incluidos la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH. Una investigación del Departamento de Salud de Nueva Jersey descubrió que los empleados del HealthPlus Surgery Center no seguían los procedimientos de esterilización y que el instrumental médico no se limpiaba adecuadamente.

