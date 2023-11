Israel investiga actos de violencia sexual cometidos por Hamas durante el horror del 7 de octubre

El paramédico de combate, que no quiso que se publicara su nombre, dijo que la chica del suelo estaba boca abajo. No tenía ninguna duda de que la adolescente había sido violada, pero no sabía si había muerto antes.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.