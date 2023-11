Muere Henry Kissinger, recordado exsecretario de Estado de EE.UU., a los 100 años

“He tenido la oportunidad de hacer las cosas en las que creo. He podido expresarme en muchos foros”, le dijo a Zakaria en 2008. “Y sería antinatural y probablemente significaría que no he hecho mucho, si no hubiera otros puntos de vista que se expresaran con cierta vehemencia”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.