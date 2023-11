¿Cómo protegerte de la desinformación y sus engaños? Esto es lo que puedes hacer

Otro video utiliza una película de la saga “Star Wars” para ofrecer un ejemplo de falsa dicotomía, una manipulación diseñada para hacerte sentir como si solo tuvieras dos opciones, cuando en realidad tienes muchas. En “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith”, Anakin le dice a Obi-Wan: “Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo”. La respuesta de Obi-Wan es perfecta, dice el video: “Solo un Sith trata con absolutos”.

“Hasta cierto punto, todos somos susceptibles a la desinformación, aunque sepamos que no es así, porque comprobar la veracidad de los hechos es una tarea cognitiva muy difícil”, afirma van der Linden, autor de “Foolproof: Why Misinformation Infects our Minds and How to Build Immunity”. “Puede protegerse a sí mismo y a sus seres queridos aprendiendo las técnicas utilizadas para engañarle, de modo que pueda reconocerlas cuando las vea”.

Expertos en psicología de la desinformación dedicaron un año a analizar la literatura científica existente sobre el tema para elaborar el informe, titulado “Using Psychological Science to Understand and Fight Health Misinformation: An APA Consensus Statement”. Los científicos descubrieron que la información falsa es más creíble si procede de grupos a los que la gente pertenece, si consideran creíble la fuente o si despierta emociones como el miedo y la indignación.

