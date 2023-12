Así es el nuevo “antihotel” de Chopard para los ultrarricos en París

“Hay una clientela creciente que busca exclusividad y privacidad”, añade Didier Le Calvez, asesor del proyecto y veterano de la hostelería, cuya cartera incluye hoteles de lujo como el Four Seasons George V y Le Bristol en París, y The Plaza y The Pierre en Nueva York. “Queríamos crear un hotel semiprivado, como una residencia familiar realmente hermosa”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.