El destructor USS Carney derriba drones y responde a un ataque con un misil balístico contra un buque comercial en el mar Rojo

El Unity Explorer, según la empresa de seguridad marítima Aubrey, fue alcanzado por al menos dos vehículos aéreos no tripulados, y el buque Number Nine habría sufrido daños físicos por un vehículo aéreo no tripulado.

