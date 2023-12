ANÁLISIS | Así han sido los 4 años del Gobierno de Alberto Fernández como presidente de Argentina

El propio Alberto Fernández fue también acusado en 2021 de incumplir las restricciones que él mismo había decretado durante la pandemia de covid-19, tras conocerse las fotos de la fiesta de la primera dama Fabiola Yañez. El presidente argumentó que no había delito y pidió su sobreseimiento. La Corte Suprema de Justicia cerró el caso en octubre de 2023, tras un acuerdo por el pago de una “reparación integral” de 3 millones de pesos, unos US$ 8.500 al cambio oficial de la época o US$ 2.800 al cambio de dólar blue o informal en ese entonces.

El presidente Alberto Fernández, elegido en 2019 y cuyo mandato termina este domingo 10 de diciembre, no ha sido la excepción: con un país aquejado por una inflación muy alta —entre otros problemas económicos: déficit fiscal, deuda externa y deuda interna, pobreza superior al 40%— y una escasa popularidad, decidió hace tiempo no buscar la reelección en los comicios presidenciales que se aproximan, y su fuerza política, la coalición del Frente de Todos (ahora rebautizado Unión por la Patria), perdió la elección frente al libertario Javier Milei y no pudo retener el poder Ejecutivo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.