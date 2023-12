OPINIÓN | Informé sobre Hamas en Gaza durante más de una década. Estas son las preguntas que me hago ahora

¿Es este el enfoque que deberíamos haber adoptado con Hamas, o que deberíamos adoptar en el futuro? En un mundo ideal, sí, pero en este mundo distópico que estamos presenciando tal vez sea demasiado esperar. Mientras tanto, si los periodistas seguimos entrevistando a miembros de Hamas, deberíamos informar de sus palabras de forma más crítica y no tomar sus comentarios sin cuestionar. Debemos proporcionar un contexto que señale lo no verificable que es su información y lo pobre que ha sido su historial de precisión. Y no debemos dejar de preguntarnos si nuestras entrevistas les otorgan demasiada legitimidad y les dan más tribuna que la que merecen.

Los periodistas que trabajan en zonas de conflicto muy a menudo no dan su brazo a torcer para aparentar neutralidad, o quizá para asegurarse de estar en el lado amable de los combatientes al mando. Muchas de las preguntas que ahora resuenan en mi cabeza no tienen una respuesta fácil, pero puedo decir que el objetivo último para muchos de nosotros en los medios de comunicación era garantizar el acceso continuo a la gran historia, no considerar si las personas con las que estábamos tratando eran buenos actores o fuentes fiables. Aunque es importante que los lectores y espectadores escuchen tanto las voces palestinas como las de los israelíes, tratar a Hamas como si fuera un gobierno legítimo fue quizá lo peor de caer en un sesgo de falso equilibrio.

Probablemente sea un poco de ambas cosas. Aunque se fundó en 1987 como una organización expresamente palestina, hay pruebas de que Hamas se ha visto influida por el estilo y la brutalidad de los grupos yihadistas mundiales en general, y de ISIS en particular. Aun así, Hamas ha seguido centrándose en “la entidad sionista”, no en Estados Unidos, otros objetivos occidentales u otras religiones per se. Y en la medida en que hubo una vez un ala política que podría haber tenido aspiraciones diferentes, el 7 de octubre no dejó ninguna duda de que el ala militar es ahora el centro del poder y la estrategia de Hamas.

Cuando les pregunté por qué Hamas no intentaba negociar en lugar de hacer eso, me respondieron que no tenía sentido hablar con Israel, y que Israel tampoco estaba precisamente dispuesto a hablar con Hamas. El portavoz insistió en que no utilizara su nombre con esa cita casi empática sobre no alegrarse de matar israelíes. En retrospectiva, me pregunto si lo dijo porque sabía que sonaba bien al oído occidental.

