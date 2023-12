Sismo de magnitud 5,8 sacude México, reporta el USGS

Este método, creado por Doug Copp —jefe de rescate y director de manejo de desastres de American Rescue Team International (una empresa privada no afiliada al gobierno de Estados Unidos)—, indica que durante un terremoto “hay que acostarse cerca de los muebles y no meterse bajo ellos” debido a que cuando “los edificios caen, generalmente aplastan los muebles, pero siempre queda un vacío triangular junto a ellos que no se ve afectado (espacio en el que se encuentra la persona acostada)”, explica el Ministerio de Educación de Colombia. No obstante, se trata de un concepto que ha sido revaluado por expertos pues “no está comprobado científicamente que los muebles y los elementos estructurales resistan lo suficiente como para formar el famoso vacío triangular”, dice el gobierno colombiano. USGS indica que se trata de una idea equivocada y que con base en observaciones de un terremoto en Turquía, esa técnica no aplica para los edificios construidos en Estados Unidos, por ejemplo.

