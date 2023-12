ANÁLISIS | Cómo el punto muerto sobre la ayuda a Ucrania podría tener ramificaciones globales críticas

El senador republicano Jim Risch, de Idaho, se refirió a este punto, también en el foro de Aspen de este jueves, cuando dijo: “Si efectivamente Estados Unidos no respalda a Ucrania, me preocupa lo que pensarían nuestros enemigos, pero me preocupa mucho más lo que pensarían nuestros aliados”. Risch, que forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, añadió: “(Si) dicen: ‘No podemos contar con Estados Unidos, tenemos que tener armas nucleares’, realmente creo que un incumplimiento en Ucrania desencadenaría la mayor carrera nuclear del planeta que jamás hayamos visto”.

