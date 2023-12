Aumento del salario mínimo en EE.UU. en 2024 (por estado): ¿cuánto será la cantidad y cuándo entra en vigor?

Alaska: US$ 11,73, actual US$ 10,85 Arizona: US$ 14,35, actual US$ 13,85 California: US$ 16, actual US$15,50 Colorado: US$ 14,42 (propuesto), actual US$ 13,65 Connecticut: US$ 15,69, actual US$ 15 Delaware: US$ 13,25, actual US$ 11,75 Florida: US$ 13 a partir de septiembre. Actual US$ 12 Hawai: US$ 14, actual US$ 12 Ilinois: US$ 14, actual US$13 Maine: US$ 14,15, actual $13,80 Maryland: US$ 15, actual US$ 13,25 de grandes empresas US$ 12,80 de empresas pequeñas Michigan: US$ 10,33, actual US$ 10,10 Minnesota: US$ 10,85 para grandes empresas. Actual US$ 10,59; US$ 8,85, para el resto Missouri: US$ 12,30, actual US$ 12 Montana: US$ 10,30, actual US$ 9,95 Nebraska: US$ 12, actual US$ 10,50 Nevada: US$ 12 a partir del 1 de julio. Actual a US$ 10,25 o US$ 11,25 New Jersey: US$ 15,13, actual US$ 14,13 New York: US$ 15, actual US$ 14,20 (a excepción de New York City, Westchester y Long Island, donde será de US$ 16) Ohio: US$ 10,45, actual US$ 10,10 Oregon: US$ 14,20, se ajustará al nivel de inflación el 1 de julio Rhode Island: US$ 14, actual US$ 13 Dakota del sur: US$ 11,20 Vermont: US$ 13,67, actual US$ 13,18 Washington: US$ 16,28, actual US$ 15,74 Distrito de Columbia: US$ 17, se ajustará al nivel de inflación el 1 de julio

En California trabajadores de restaurantes de comida rápida recibirán un mínimo de US$ 20,00 por hora a partir de abril y a partir de junio empleados del sector salud recibirán entre US$ 18,00 y US $23,00 por hora dependiendo de sus funciones. En la ciudad de Nueva York personas que trabajan entregando comida basados en plataformas digitales (Uber Eats, Grubhub, etc.) recibiran US$17, 96 por hora.

El estado de Washington tendrá el salario mínimo estatal más elevado del país a US $16,80 por hora. Los trabajadores en Hawai verán el mayor aumento del país donde el salario mínimo aumentará de US$ 14.00 a US$ 16.00.

