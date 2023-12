Shohei Ohtani le regala un Porsche a la esposa de su nuevo compañero de equipo en los Dodgers

View this post on Instagram A post shared by Ashley Kelly (@ashleynicokelly)

Después de que Ohtani firmó con el equipo de su esposo, Kelly publicó otro video en el que con entusiasmo arrojó todas las prendas con el número 17 de la familia por todo el jardín delantero con temática navideña, con la melodía de “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham.

“It’s yours…from Shohei.” Shohei gifted Joe Kelly’s wife Ashley with a new car for her Ohtake17 campaign. 🥹 pic.twitter.com/Vsb3PqMthF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 24, 2023

