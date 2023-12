Si ganas el Powerball, ¿cuánto pagas en impuestos y cuánto te llevas?

Depende de la suma. El IRS no aplica deducciones en premios de hasta US$ 600. De ahí en adelante, hay dos situaciones diferentes: si tu premio va de esa cifra a US$ 5.000, debes agregar la ganancia en tu declaración de impuestos y la cifra depende del cálculo final. Si el premio es mayor a US$ 5.000, se aplican descuentos que van desde el 24% al 37%.

