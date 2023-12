Análisis: las mejores películas de 2023. Buscando puntos brillantes, desde ‘Air’ hasta ‘Maestro’, en otro año difícil para Hollywood

‘ Leave the World Behind ‘ (Netflix): una de las películas más sugerentes del año, el thriller apocalíptico del escritor y director Sam Esmail presenta a Julia Roberts y Mahershala Ali como extraños unidos por una serie de eventos confusos mientras la sociedad comienza a desmoronarse a su alrededor en una película que eclipsó a “Don’t Look Up”, la última película de Netflix que provocó una respuesta similar.

Aunque los servicios de streaming ayudaron a financiar muchas películas destacadas, varios de los títulos tan esperados no cumplieron con las expectativas, mientras que otros (sobre todo “Killers of the Flower Moon”) no sabían cuándo terminar, lo que supone un problema mayor en los cines, hay que reconocerlo. , que en casa, donde los espectadores pueden cortar, trocear y hacer pausas a su gusto.

