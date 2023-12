Cinco cosas que hacer cuando estás deprimido

Pero no tengas miedo de seguir adelante. “Sabemos desde hace tiempo, por ejemplo, que las personas que no responden a un montón de antidepresivos seguidos tienen menos probabilidades de responder al siguiente, pero no tienen menos probabilidades de responder a la psicoterapia”, dijo.

Aunque el aumento de la depresión entre los estadounidenses es alarmante, lo que también resulta inquietante es la dificultad para determinar la causa. No podemos verla en un escáner cerebral. No disponemos de un análisis de sangre para detectarla. No podemos medir su gravedad con precisión.

