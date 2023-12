Por qué Amazon te envió un correo electrónico sobre anuncios en Prime Video

En agosto, Disney+ subió los precios por segunda vez en menos de un año, y el costo mensual de su plan sin anuncios subió a US$ 13,99 en octubre, un aumento de US$ 3. Hulu, en la que Disney tiene una participación mayoritaria, también subirá su suscripción mensual sin publicidad US$ 3, a US$ 17,99.

En octubre, Netflix anunció que su plan premium sin anuncios en Estados Unidos aumentaría US$ 3 al mes, hasta US$ 22,99. Su plan básico para una sola pantalla uso subió a US$ 11,99 en Estados Unidos. El resto de planes, incluido el básico con publicidad, de US$ 6,99 al mes, se mantienen en el mismo precio mensual.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.