Ella era una auxiliar de vuelo de Pan Am y él un piloto. Su encuentro a bordo fue el principio de un romance de 50 años

“Todavía me da mariposas en el estómago. Estaba muy enamorada de él. Hoy pienso en él, ahora que ya no está. Y no pienso en él como cuando estuvo enfermo esos dos últimos años. Pienso en el hombre encantador que conocí. Y cuando pienso en él, sigo muy enamorada”.

Unos años más tarde, Pan Am buscaba una asistente de vuelo que posara para un recortable de cartón a tamaño real que se expondría en las oficinas de la compañía y en las agencias de viajes de todo el mundo. Ilona estaba en su punto de mira gracias a su experiencia como modelo. Fue al edificio de Pan Am, en el 200 de Park Avenue, y se encontró en una sala con otras 20 auxiliares de vuelo. Todas posaron para las fotos y Pan Am eligió su favorita: una foto de Ilona de cuerpo entero, con uniforme azul, corbata y una bolsa de Pan Am.

“Nuestra vida pasó a manos de Pan American. Pero me pareció maravilloso porque me gustaba mucho el trabajo”, dice Ilona. “En aquella época, era un tipo de viaje muy lujoso y conocí a mucha gente maravillosa, no solo famosos, aunque también muchos de ellos”.

“Estábamos muy enamorados”, dice Ilona ahora. “Teníamos muchas cosas en común. A los dos nos gustaba la naturaleza. Los dos estábamos de acuerdo en hacer lo que quisiera la otra persona. Por ejemplo, a mí me gusta la música clásica. Me gusta la ópera. Me gustan los conciertos. Él iba conmigo a eso y yo iba a pescar con él”.

Cuando sus vuelos no coincidían, se dejaban cartas en los hoteles Intercontinental frecuentados por la tripulación de Pan Am. O, si ambos viajaban en vuelos diferentes, se llamaban por la radio de Pan Am.

