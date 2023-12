¿Por qué los Bloody Marys son solo para la mañana?

La teoría popular sitúa el lugar de nacimiento del Bloody Mary en París en 1921, donde a Fernand “Pete” Petiot, barman del Harry’s New York Bar (entonces conocido como The New York Bar), se le atribuyó la creación de un cóctel de jugo de tomate alcohólico condimentado con un poco de sal y pimienta y un par de chorritos de salsa inglesa.

“Se asocia con una propiedad restauradora”, dijo Brian Bartels, restaurador, barman desde hace mucho tiempo y autor de “The Bloody Mary: The Lore and Legend of a Cocktail Classic”, en una entrevista con CNN.

