Rafael Nadal regresa tras una lesión y no descarta seguir más allá de 2024

“Siento que lo que dijeron no tiene mucho valor porque, por supuesto, si me preguntas cómo están jugando, te diré que también están jugando muy bien. No hablarás cosas negativas de tus compañeros”.

“Nunca se sabe lo que está pasando, ¿sabes? No puedo predecir cómo estaré en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como lo he disfrutado durante los últimos 20 años”.

“Es obvio que es un porcentaje alto que será la última vez que juegue en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene, no me digan: ‘Dijiste que iba a ser tu última temporada’, porque yo no lo dije”, añadió.

