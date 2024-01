Maersk suspende transporte marítimo a través del mar Rojo “hasta nuevo aviso”

Según datos de Freightos, el costo de enviar un contenedor común de 12 metros desde Shanghai a Nueva York aumentó a un promedio de casi US$ 5.000 esta semana, frente a los US$ 3.500 de mediados de diciembre. Enviar un contenedor del mismo tamaño desde Shanghai a Rotterdam, el puerto de contenedores más activo de Europa en los Países Bajos, costará alrededor de US$ 2.400, frente a los US$ 1.800 de mediados de diciembre.

