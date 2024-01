ANÁLISIS | Las apelaciones de Trump para anular su eliminación de las boletas electorales plantean argumentos constitucionales existenciales

En su petición ante la Corte Suprema este miércoles sobre el asunto de Colorado, Trump argumentó que no participó en una insurrección; que su elegibilidad debería ser determinada por el Congreso, no por los tribunales; y que la prohibición insurreccional no se aplicaba a la Presidencia en ningún caso. En una presentación anterior ante el tribunal superior, el Partido Republicano de Colorado, que también es parte en el caso, había advertido sobre consecuencias nacionales “catastróficas” si se permitía que se mantuviera el fallo de la Corte Suprema estatal, porque conduciría a interminables disputas a nivel nacional sobre la elegibilidad de los candidatos y podría dar lugar a afirmaciones de insurrección “nebulosas”. En su presentación de este martes ante el tribunal de Maine, Trump argumentó que la secretaria de Estado, Shenna Bellows, “tomaba decisiones sesgadas” y carecía de autoridad legal para escuchar una impugnación que buscaba descalificarlo para el cargo.

