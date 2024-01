Una explosión mortal sacudió a los líderes de Irán. Mientras vuelan las acusaciones, esto es lo que debes saber

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matt Miller, dijo que Estados Unidos no estuvo involucrado en los ataques y agregó que el país no “tiene ninguna información independiente” sobre las explosiones y, como tal, no ofrecería una evaluación sobre quién pudo haber estado detrás de ellas. Pero dijo que Estados Unidos “no tenía motivos para creer que Israel estuviera involucrado”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.