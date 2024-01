Apple anuncia la fecha de lanzamiento del Vision Pro

El visor Vision Pro, la nueva oferta de hardware más arriesgada y ambiciosa de Apple en años, es también uno de sus productos más caros. Su precio inicial es de US$ 3.500. La compañía reveló el lunes que el dispositivo tendrá 256 GB de almacenamiento y que se podrán adquirir lentes graduadas a partir de US$ 149. El precio de las lentes de lectura comienza en US$ 99.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.