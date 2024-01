OpenAI afirma que la demanda de The New York Times por derechos de autor “no tiene fundamento”

“Consideramos que la demanda de The New York Times carece de fundamento. Aun así, confiamos en una colaboración constructiva con The New York Times y respetamos su larga trayectoria”, añadió.

OpenAI también se refirió a los acuerdos de licencia a los que ha llegado con otros editores, como Axel Springer y Associated Press, para compensarles por el uso de sus contenidos para entrenar sus modelos, así como a la posibilidad de que los medios de comunicación “opten por no participar” en el análisis de sus sitios por parte de sus herramientas, como hizo The New York Times en agosto.

“No hay nada ‘transformador’ en utilizar el contenido de The Times sin pagar para crear productos que sustituyen a The Times y le roban audiencia”, dijo el NYTimes en su demanda. “Dado que los resultados de los modelos GenAI de los demandados compiten con los insumos utilizados para entrenarlos y los imitan de cerca, copiar obras del Times con ese fin no es un uso justo”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.