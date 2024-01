Corea del Sur aprueba un proyecto de ley para prohibir el consumo de carne de perro

Uno de esos criadores de perros, Lee Kyeong-sig, dijo a Reuters en noviembre pasado: “Si tengo que cerrar, con la situación financiera en la que me encuentro, realmente no hay respuesta a lo que puedo hacer… He estado en esto durante 12 años y es muy repentino”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.