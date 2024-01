La apelación a la inmunidad de Trump envía un duro mensaje sobre sus planes para un posible segundo mandato

La visión del ex presidente sobre el alcance sin obstáculos de la autoridad presidencial parece muy parecida a la del ex presidente Richard Nixon, quien se vio obligado a dimitir por el escándalo Watergate en 1974. “Bueno, cuando el presidente lo hace… eso significa que no es ilegal”, dijo Nixon en su famosa serie de entrevistas pospresidenciales con David Frost.

“Por supuesto que, como presidente de los Estados Unidos y Comandante en Jefe, tenía derecho a inmunidad. No estaba haciendo campaña, las elecciones habían terminado hacía mucho. Estaba buscando fraude electoral y encontrándolo, que es mi obligación, y de otra manera gobernando nuestro país”, escribió Trump en su red Truth Social el lunes. “Si no obtengo inmunidad, entonces el corrupto Joe Biden no obtiene inmunidad”, continuó escribiendo Trump, diciendo: “Joe estaría listo para ser acusado”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.