Tienes que hablar de sexo con tu adolescente. El nuevo libro de esta experta te dice cómo

Alexandra Ferguson

Nota del editor: Ian Kerner es un terapeuta matrimonial y familiar licenciado, escritor y colaborador sobre el tema de las relaciones para CNN. Su libro más reciente es una guía para parejas, “So Tell Me About the Last Time You Had Sex”.

(CNN) — Porno de venganza. Sexo duro. Fotos de desnudos. Lo que antes considerábamos temas “para adultos” son ahora habituales en los institutos, e incluso entre los más jóvenes. Aunque es fácil culpar a las redes sociales y a internet de estas tendencias inquietantes, los padres y las escuelas también influyen. Para protegerse de lo que los adolescentes pueden buscar o encontrar en Internet, deben recibir una educación sexual de calidad en la escuela y mantener conversaciones no vergonzosas en casa.

No es fácil. Muchos adolescentes ni siquiera cuentan a sus padres cómo fue su día o salen de sus habitaciones, así que ¿cómo conseguimos que se abran a hablar de sexo? Como padres, tenemos que saber cómo iniciar estas conversaciones difíciles y abrumadoras, y tenemos que entender a qué se enfrenta el adolescente de hoy. Para darnos una orientación muy necesaria, me senté con Debby Herbenick, investigadora y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana, cuyo nuevo libro, “Yes, Your Kid: What Parents Need to Know About Today’s Teens and Sex”, acaba de publicarse.

Esta conversación fue editada y abreviada para mayor claridad.

Ian Kerner: Te considero una de las fuentes de información científica más creíbles del país en materia de sexualidad. ¿Qué te impulsó a explorar el tema de los adolescentes y el sexo?

Debby Herbenick: Soy investigadora y educadora sexual, pero también soy madre. Parte de lo que me impulsó a hacerlo fue que estaba muy familiarizada con muchos de los libros para padres que existen sobre sexualidad, pero también me di cuenta de que necesitábamos una versión actualizada. El mundo ha cambiado mucho en lo que respecta a la tecnología, el acceso a Internet, las plataformas de las redes sociales e incluso la forma en que los adolescentes y los adultos jóvenes mantienen relaciones sexuales. Mi investigación se centra realmente en estas normas sexuales cambiantes. Espero que mi libro pueda poner al día a los padres sobre cómo es el sexo actualmente y ayudarles a sentirse más cómodos con estos temas tan difíciles.

Kerner: Una de las tendencias que comentas que me pareció sorprendente y, como padre, un poco agraviante fue el sexo duro e incluso la asfixia entre adolescentes.

Herbenick: Esto me motivó mucho para escribir este libro. Mi investigación ha demostrado que cerca del 40% de las mujeres de entre 18 y 29 años afirman haber sido asfixiadas durante el sexo. La asfixia es una forma de estrangulamiento: consiste en colocar una o ambas manos o un antebrazo o una ligadura alrededor del cuello para restringir el flujo sanguíneo, el flujo de aire o ambos. Antes se consideraba una práctica relativamente rara. Pero ahora vemos que la asfixia, en concreto, pero también otros tipos de sexo duro, están por todas partes. Está en la pornografía convencional. Está en muchos videos de TikTok. Está en los memes de las redes sociales.

Esto es invisible para muchos adultos porque no usamos las redes sociales de forma que el algoritmo sirva ese tipo de contenido. Pero es algo sobre lo que tenemos que aprender, sobre todo porque conlleva riesgos. Es muy raro, pero la gente puede morir, y a veces muere, por asfixia o estrangulamiento durante las relaciones sexuales. Más a menudo, vemos a jóvenes que sufren dolores de cabeza recurrentes, hematomas en el cuello, hinchazón del cuello y cambios vocales por asfixia.

Kerner: ¿Hacen esto por placer? ¿O es porque creen que todo el mundo lo hace?

Herbenick: Cuando empezamos esta investigación, pensé que tal vez la asfixia tenía que ver con aumentar la excitación o el orgasmo. Pero descubrimos que la mayoría de la gente decía que se trataba de ser sexualmente excitante o aventurero o sentirse “pervertido”. Así que, aunque no se sientan presionados por su pareja, tienen la sensación, por lo que ven en Internet, de que todo el mundo hace cosas muy pervertidas y que así es el sexo. Les guste o no, mucha gente lo acepta como parte de lo que es el sexo hoy en día.

Kerner: También escribe sobre el abuso sexual basado en imágenes, o la llamada pornografía de venganza. ¿Qué deben saber los padres al respecto?

Herbenick: Se trata de un término genérico que incluye actos agresivos, abusivos o coercitivos que implican obtener fotos, videos o imágenes digitales y luego compartirlas. También puede consistir en conseguir fotos con consentimiento, pero luego distribuirlas sin consentimiento, o amenazar con hacerlo, lo que se conoce como “sextorsión”. Nuestra investigación muestra que alrededor del 5% de los adolescentes dicen haber sufrido sextorsión y que muchos más han compartido sus imágenes. También hay datos realmente sorprendentes que muestran que el 9% de los menores de 9 a 12 años dicen haber reenviado la imagen de otra persona desnuda o casi desnuda sin su permiso.

Puede que esos menores no compartan necesariamente imágenes para abusar o coaccionar, pero es ilegal tomar y compartir imágenes de desnudos de menores, incluso cuando es consentido. (Así que) también tenemos que hablar con nuestros hijos sobre no compartir esas imágenes. Queremos que nuestros hijos sean buenas personas que se preocupan por los demás y cuidan de sus amigos.

Kerner: También tratas un par de temas que parecen muy actuales: el voyeurismo evaluativo basado en imágenes en línea y las falsificaciones profundas o “deep fakes”.

Herbenick: En realidad, se trata de preocupaciones tan nuevas que puede que los padres no sean conscientes de ellas. La primera es lo que se suele llamar “páginas de p***s”. La gente recopila imágenes, casi siempre de mujeres, que han obtenido de forma consentida o no; y luego, normalmente de forma no consentida, las publican en grupos privados de Facebook, chats, sitios web o mensajes grupales. Creo que es importante que los padres hablen con sus hijos sobre qué es la misoginia y cómo se trata a las mujeres y las niñas.

Con los deep fakes, hay aplicaciones y sitios web de inteligencia artificial (IA) en los que se puede subir una foto de alguien y convertirla en deep fakes, en las que aparece desnudo o haciendo cosas sexuales. La imagen falsa parece totalmente real. Una vez más, los padres tenemos que intentar adelantarnos y decir: “Me enteré de esto y quiero que sepas lo que pienso. No es aceptable. No se hace daño a otras personas de esta manera”. Tenemos que inculcar valores y ética sexual a los menores en una época en la que es tan fácil caer en lo poco ético y destructivo.

Kerner: ¡Hay tanto que discutir! ¿Cómo podemos los padres empezar a tener estas conversaciones importantes, aunque incómodas, con nuestros hijos?

Herbenick: Hablar de sexo es una de las conversaciones más importantes que los padres pueden tener con sus hijos adolescentes, especialmente ahora. En el libro comparto una serie de buenas estrategias para tener estas conversaciones, pero éstas son algunas de mis favoritas:

Comprométete a dedicarle cinco minutos a la semana. Pon un cronómetro y dedica esos cinco minutos a hablar de sexo con tu hijo. Cuando suene el cronómetro, puedes dar por terminada la conversación o continuar. Haz preguntas. Lo más probable es que tu hijo adolescente sepa más que tú sobre algunos temas y tendencias. Empieza con: “Escuché de XYZ. ¿Puedes ayudarme a entenderlo?”. Aprovecha su curiosidad. A los menores les encanta escuchar a escondidas, así que empieza a hablar responsablemente de sexo con otro adulto, sabiendo que te van a escuchar. Reconoce tu incomodidad. Si te sorprende la pregunta o el comentario de tu hijo, mantén la calma y respira antes de responder. Y si pierdes la calma, discúlpate y vuelve a intentarlo más tarde. Quieres ser un modelo para tu hijo mostrándole que las personas pueden hacer reparaciones y reconectarse después de una discusión. Ayuda a otros menores. Solo por ser una persona abierta, comprensiva, informada y que acepta a los demás, puedes ser un adulto en quien los niños confíen cuando no se sientan cómodos hablando con sus propios padres. Comparte el libro. Pon notas adhesivas en las secciones que sabes que tu hijo no quiere comentar directamente contigo. Dáselo y deja que lo lea por su cuenta.

Escribí “Yes, Your Kid” desde la preocupación, pero también desde la esperanza y el optimismo. Haz saber a tu hijo adolescente que quieres que tenga relaciones satisfactorias en la vida, y que eso puede incluir el sexo si lo desea. Conviértete en ese recurso y esa red de seguridad para ellos.

