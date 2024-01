Tornado en Ciudad de Panamá fue EF-3, según estudio preliminar

Otro tornado notable fue el que atravesó un parque de casas rodantes en Rooks Drive, que el NWS calificó como EF-2 con vientos máximos estimados de 125 mph. El tornado duró de 6:25 am a 6:43 am, tuvo una longitud de trayectoria estimada de 16,5 millas y un ancho máximo de 600 yardas. La oficina del NWS Tallahassee informó que hubo 7 heridos asociados con este tornado en particular.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.