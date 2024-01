Bill Belichick, legendario entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra, confirma que deja el equipo después de 24 temporadas y seis títulos de Super Bowl

Su tiempo como coordinador defensivo aprendiendo con el entrenador en jefe Bill Parcells durante su tiempo junto con los New York Giants resultó ser un punto de inflexión para la NFL en su conjunto, con Parcells actuando como mentor para un joven Belichick mientras ganaban dos títulos de Super Bowl. La relación de ambos fue inmortalizada más tarde como “The Two Bills” en el especial “30 for 30” de ESPN lanzado en 2018.

