Fiscalía de Colombia pide llevar a juicio a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro

Sin embargo, el 25 de septiembre, Petro Burgos decidió no colaborar con la Fiscalía, como se había comprometido tras su captura para obtener beneficios jurídicos. “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, dijo en ese momento Nicolás Petro en su cuenta en la red social X.

Desde ese mismo día, el presidente Petro dijo que a su campaña no habían entrado dineros ilícitos. “La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo”, sostuvo el mandatario en su cuenta en la red social X, en ese entonces Twitter, el 5 de agosto de 2023. Algo que ha reiterado en varios pronunciamientos públicos desde entonces.

