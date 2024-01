Citigroup despedirá a 20.000 empleados

Citi dijo que tuvo varios costos únicos que afectaron sus resultados. Entre ellos, un cargo de US$ 1.700 millones relacionado con la crisis bancaria regional de la primavera pasada, una pérdida de US$ 880 millones en Argentina y unos US$ 800 millones en costos de reestructuración asociados con alrededor de 7.000 despidos en 2023.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.