Muere Paul Alexander, conocido como “Polio Paul” y quien vivió 70 años en un pulmón de acero

También publicó su autobiografía, “Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung”, titulada así después del logro de aprender a respirar de forma independiente durante al menos tres minutos, una hazaña que le llevó un año dominar y que fue recompensado con un perro, según el libro.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.