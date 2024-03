Quedó con un chico que conoció en un avión. Cuando no apareció, se encontró inesperadamente con su futuro marido

Incluso con las direcciones correctas establecidas, Cristina seguía siendo la fuerza motriz para que mantuvieran el contacto. No es que Matt no estuviera interesado: pensaba en Cristina a menudo, soñando despierto con aquellos dos días mágicos en Londres. Pero escribir cartas no le resultaba tan natural como a ella.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.