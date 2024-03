Retiran del mercado más de 440.000 tazas navideñas marca Starbucks debido a riesgos de quemaduras y cortes

Los cuatro conjuntos de regalo contenían una taza de cerámica cubierta con un recubrimiento metálico con la marca de Starbucks, que venía en tamaños de 11 oz y 16 oz. Los conjuntos de regalo navideños de 2023 eran Starbucks Holiday Gift Set con 2 Tazas, Starbucks Classic Hot Cocoa and Mug, Starbucks Peppermint and Classic Hot Cocoas and Mug, y Starbucks Holiday Blend Coffee and Mug.

Los conjuntos de tazas navideñas no se vendieron en las tiendas de Starbucks, sino que se vendieron en línea y en tiendas como Target, Walmart y en Nexcom, el outlet de venta minorista militar. Los diferentes conjuntos de regalo se vendieron desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024 por alrededor de US$ 10, US$ 13 o US$ 20.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.