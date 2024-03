Corina Yoris no pudo inscribir su candidatura: “Están cercenando el derecho a millones de venezolanos; son horas muy oscuras”

“No estoy inhabilitada, no tengo mácula alguna, no ejercido cargo público, por tanto no me pueden inhabilitar”, dijo a Fernando del Rincón en “Conclusiones”.

(CNN Español) — La opositora venezolana Corina Yoris, quien denunció que no pudo inscribirse como candidata presidencial, dijo a CNN en Español que “son horas oscuras, por no decir negras, en la realidad política venezolana”. Yoris fue la aspirante elegida para sustituir en la elección presidencial a María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras e inhabilitada en enero para ejercer cargos públicos y a quien no se le permite competir. Yoris dijo que no recibió las claves para la inscripción digital y que no pudo acudir al Consejo Nacional Electoral.

