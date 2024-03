Mató a un hombre hace 26 años en Missouri. Su marido trabajó en secreto con los investigadores para obtener una confesión

No está claro por qué la policía no detuvo a Stephenson en 1998. La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri declinó hacer comentarios a CNN y remitió las preguntas a la Fiscalía del Condado de Benton, que no respondió a las solicitudes de detalles adicionales.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.