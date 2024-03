Pagar por el derrumbe del puente de Baltimore será un lío complicado que durará años

“Todas las pérdidas por interrupción del negocio, que serán significativas, no podrán ser reclamadas al buque”, afirma Davies, citando una sentencia de la Corte Suprema de 1927, Robins Dry Dock and Repair Co. contra Flint, que, según él, sentó ese precedente.

Britannia es uno de los doce clubes de seguros marítimos miembros del International Group of P&I Clubs, un consorcio que ofrece cobertura de responsabilidad marítima para el 90% de los fletes oceánicos y agrupa las reclamaciones de responsabilidad entre sus miembros. (El International Group of P&I Clubs no respondió a la solicitud de comentarios de CNN).

