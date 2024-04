En estos 22 estados se necesitan unos ingresos de seis cifras para permitirse una vivienda típica, según un análisis

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Comprar una vivienda asequible en Estados Unidos se ha vuelto mucho más difícil para muchas personas desde 2020.

Un nuevo análisis de Bankrate.com encuentra que en 22 estados y en la capital, Washington, los compradores necesitan un ingreso familiar de seis cifras para pagar cómodamente una casa típica de precio medio.

Eso es mucho más que en enero de 2020, cuando Bankrate encontró que los compradores necesitaban un ingreso de seis cifras en solo seis estados y en el Distrito de Columbia.

“Las casas se han vuelto menos asequibles porque la apreciación del precio de la vivienda ha superado con creces el crecimiento de los salarios”, dijo Jeff Ostrowski, analista de Bankrate. “¿Por qué han subido tan rápido los precios de la vivienda? La culpa es de la oferta y la demanda”.

Ha habido menos oferta de viviendas para satisfacer la demanda de los compradores, tanto porque hay menos construcción de viviendas, dijo, como por el “efecto cerrojo” de las tasas hipotecarias más altas y los precios de la vivienda. Estos factores hacen que los propietarios se resistan a vender porque les costará más comprar una casa nueva.

El precio de la vivienda en EE.UU. podría bajar tras desaparecer comisión del 6% en operaciones inmobiliarias

¿Te quedaste sin casa? Los compradores de vivienda de EE.UU. en muchas áreas necesitan muchos más ingresos hoy que en 2020 sólo para comprar una casa de precio medio donde viven. (Crédito: Grace Cary/Moment RF/Getty Images)

Qué significa “asequible”

Por supuesto, la definición de “asequible” puede variar mucho y depende en gran medida de las circunstancias económicas del comprador, no sólo de sus ingresos, sino también de sus ahorros y de si tiene muchas otras deudas o posee otras propiedades. Y también importa si a alguien le queda suficiente dinero después de comprar una casa para permitirse su mantenimiento además de todas sus otras facturas.

El análisis de Bankrate.com hizo algunas suposiciones prudentes, evaluando la asequibilidad estrictamente desde la perspectiva de los pagos de la hipoteca (que incluyen capital, intereses, impuestos y seguro de la propiedad). Pero no tuvo en cuenta los costes de cierre, que varían mucho en función del prestamista, el tipo de préstamo y la ubicación de la vivienda. Tampoco se tuvieron en cuenta los gastos de mantenimiento de la vivienda ni el coste de otros artículos.

En concreto, el análisis suponía que los compradores daban un 20% de entrada y contrataban una hipoteca a tipo fijo a 30 años al tipo de interés medio de 52 semanas. También se suponía que los pagos de la hipoteca no superaban el 28% de sus ingresos brutos anuales.

Basándose en esto, Bankrate calculó que en Estados Unidos —donde el precio medio general de la vivienda es de US$ 402.343, según Redfin— “los aspirantes a compradores de vivienda deben ganar US$ 110.841 anuales para poder permitirse una vivienda de precio medio”. (La mediana del precio de venta en una zona es el precio al que la mitad de las viviendas en venta tienen un precio más alto y la otra mitad un precio más bajo).

Por supuesto, aunque las medias nacionales —o estatales, para el caso— pueden ofrecer una visión general de las tendencias en la asequibilidad de la vivienda, no dicen mucho sobre el barrio en el que se está buscando, ya que los valores inmobiliarios siempre tienen que ver con “ubicación, ubicación, ubicación”.

La forma en que los estadounidenses compran y venden viviendas está a punto de cambiar radicalmente

Dónde se necesitan más —y menos— ingresos para hacerse con una vivienda de precio medio

Las personas que compran en la Costa Oeste y en el Noreste necesitan los ingresos familiares más altos para permitirse una vivienda típica, según Bankrate. Los 5 primeros lugares son: California (donde se necesitan unos ingresos de US$ 197.051); Hawai (US$ 185.829); el distrito de Columbia (US$ 167.871); Massachusetts (US$ 162.471); y el estado de Washington (US$ 156.814).

Los otros estados en los que se necesitan unos ingresos de seis cifras son: Arizona (US$ 110.271); Colorado (US$ 152.229); Connecticut (US$ 119.614); Florida (US$ 114.771); Idaho (US$ 114.386); Maine (US$ 102.557); Maryland (US$ 108.257); Montana (US$ 131.357); Nevada (US$ 111.557); Nueva Hampshire (US$ 130.329); Nueva Jersey (US$ 152.186); Nueva York (US$ 148.286); Oregon (US$ 129.129); Rhode Island (US$ 132.343); Texas (US$ 100.629); Utah (US$ 133.886); Vermont (US$ 114.471); y Virginia (US$ 106.971).

Por el contrario, los estados del Sur y del Medio Oeste exigen los niveles de renta más bajos para hacerse con una vivienda de precio medio: Mississippi (US$ 63.043); Ohio (US$ 64.071); Arkansas (US$ 64.714); Indiana (US$ 65.143); y Kentucky (US$ 65.186).

Las ventas de vivienda cayeron de nuevo en abril a medida que los precios alcanzan nuevos récords

Dónde han subido más (y menos) las necesidades de ingresos desde 2020

Dejando a un lado los ingresos de seis cifras, a veces la medida de cómo cambia la asequibilidad con el tiempo se puede ver en cuánto más ingresos necesitas para comprar la casa promedio hoy que ayer.

En comparación con 2020, las necesidades de ingresos saltaron más en Montana (hasta un 77,7%); Utah (hasta un 70,3%); Tennessee (hasta un 70,1%), Carolina del Sur (hasta un 67,3%) y Arizona (hasta un 65,3%).

“El Cinturón del Sol (que se extiende desde la costa atlántica del Sureste hasta la costa pacífica del Suroeste) se ha vuelto menos asequible en medio de la afluencia de nuevos compradores de vivienda en esas zonas en los últimos años”, dijo Ostrowski. “Esa tendencia lleva décadas produciéndose, y se ha intensificado”.

Pero, agregó, todavía hay algunas ofertas que se tenía en el Rust Belt y el Medio Oeste. Por ejemplo, Bankrate descubrió que los ingresos necesarios para comprar una vivienda de precio medio aumentaron menos en Dakota del Norte (un 9,2%), Illinois (un 27,2%) y Kansas (un 29,3%).

El análisis completo de Bankrate puede consultarse aquí.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.