Medio millón de trabajadores de comida rápida en California ahora ganarán al menos US$ 20 por hora

Loubet recuerda cuando un cliente pidió acceso al baño: “Le pedí que me diera un minuto para abrirlo mientras agarraba la comida de alguien. Y cuando me di la vuelta, él ya le estaba apuntando con un cuchillo a otro cliente. Hay ciertas cosas como ésta que no esperas que sucedan”.

“En realidad estamos buscando fuera de Los Ángeles, porque con nuestros salarios es simplemente imposible buscar un apartamento tipo estudio básico por menos de US$ 1.000”, dijo Loubet. “Incluso si nos quedáramos en Los Ángeles y ganáramos US$ 20 por hora, seguiría ejerciendo presión sobre nuestras finanzas simplemente porque, en este momento, solo estamos hablando de alquiler. Y eso no incluye facturas, comida y cosas así. Con la forma en que el costo de vida está aumentando en Los Ángeles, y nuestro salario apenas aumenta, la gente debe darse cuenta de que US$ 20 todavía no es suficiente para sentirse seguro”.

“Solo me gustaría que se hiciera durante un periodo más largo y que no fuera solo comida rápida”, dijo Mendelsohn. Dijo que el anterior salario mínimo de US$ 15 del estado funcionó, porque se implementó a lo largo de varios años y se aplicó a todos los negocios.

“Como propietario de un negocio, cuando te enfrentas a este tipo de cambio extraordinario de la noche a la mañana, ya sabes, un aumento del 25% en los salarios, … (ninguna) piedra tiene que quedar sin remover”, dijo Rodrick. “Y por eso hemos mirado el precio, aunque no puedo cobrar US$ 20 por una Happy Meal. El apetito de mis clientes para absorber los precios del menú no es ilimitado”.

