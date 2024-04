Opinión | Cinco razones por las que los inmigrantes no traen más delincuencia, como afirma Trump

Es cierto que algunos inmigrantes cometen delitos, pero no cometen más delitos que los estadounidenses nacidos en el país y, como se desprende sistemáticamente de las investigaciones, es probable que cometan menos delitos. En medio de la continua controversia sobre la inmigración, debemos dejar que los hechos, por incómodos que sean, guíen el debate y la formulación de políticas. Y un hecho incómodo está claro: la inmigración no causa más delincuencia, e incluso puede reducir los índices de criminalidad. Quien diga lo contrario o no conoce las pruebas o sólo quiere exacerbar la hostilidad contra los inmigrantes.

Basándose en muchos estudios de las dos últimas décadas, la respuesta es clara: la inmigración no produce más violencia u otros delitos, y los inmigrantes no tienen tasas de delincuencia más altas que los estadounidenses nacidos en el país. Muchos estudios sugieren incluso que la inmigración reduce los índices de delincuencia y que los inmigrantes tienen menos probabilidades de delinquir que los estadounidenses nativos. Esta conclusión se aplica tanto a los inmigrantes no autorizados como a los autorizados o a los que adquieren la ciudadanía.

