ANÁLISIS | La llamada de Biden y Netanyahu llega en medio de extremas tensiones mutuas y presiones políticas

El ataque a Damasco también aumentó la presión política interna sobre Biden desde dentro del Partido Demócrata. “El pueblo estadounidense no quiere una guerra con Irán. No queremos que Israel intensifique una guerra con Líbano. No queremos que entren en Rafah y maten a civiles”, dijo el diputado Ro Khanna a CNN el lunes. “Esto podría ser una guerra regional, y les diré una cosa… Republicanos, demócratas, independientes, nadie quiere a Estados Unidos enredado en otra guerra en Medio Oriente”, dijo el demócrata de California.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.