¿Cómo proteger tus ojos durante un eclipse y qué pasa si miras sin protección?

Siempre que las gafas de eclipse o los visores solares que estés utilizando cumplan con el estándar de seguridad ISO 12312-2 y no estén rotos, rayados o dañados de ninguna manera, no “caducan” y pueden usarse indefinidamente. Además, no hay límite en cuanto a cuánto tiempo puedes ver el Sol mientras los usas.

