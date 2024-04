Otorgan libertad condicionada a Ola Bini, amigo de Julian Assange y condenado por acceso ilegal a sistema informático en Ecuador

La Fiscalía dijo que durante su condena, Bini “deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, no salir del país sin autorización del juez, tener domicilio determinado, ejercer un trabajo, profesión u oficio; no ser reincidente y no ser procesado por otra causa”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.