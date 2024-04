ANÁLISIS | Trump está a pocos días de su primer juicio penal tras el fracaso de su última táctica legal

Si no consigue retrasar la apertura del juicio el 15 de abril, pasará cuatro días a la semana confinado en un juzgado, lo que dejará la campaña abierta a su rival, el presidente Joe Biden. Pero el expresidente trató el lunes de mitigar una de sus principales vulnerabilidades en la carrera, declarando que el aborto, una cuestión potencialmente decisiva en las elecciones generales, debería dejarse en manos de los estados. Biden no se quedó de brazos cruzados y dijo que no se podía confiar en que su predecesor no firmara una prohibición federal si alguna vez se aprobaba en el Congreso, y añadió en un acto de recaudación de fondos en Chicago: “Trump tiene problemas y lo sabe. Le preocupa que los votantes le pidan cuentas”.

