Los 61 tatuajes de Ötzi, el Hombre de Hielo, no se hicieron como los arqueólogos creían en un principio

“A lo largo de los años, he tenido numerosas conversaciones con tatuadores profesionales y cuando empiezas a hablar de eso y miran las fotos, dicen, oh, no, oh, no, esos no cortan la piel en absoluto (…) pero eso no se ha mostrado en un entorno sólido científicamente”, explicó Deter-Wolf, un arqueólogo prehistórico de la División de Arqueología de Tennessee que tiene un tatuaje similar al de Ötzi en su muñeca.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.