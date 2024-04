¿Es viable o necesario el plan de Milei de construir megacárceles en Argentina?

El abogado Leandro Halperin, especializado en políticas penitenciarias y docente de la Universidad de Buenos Aires, era legislador de la Ciudad de Buenos Aires cuando se aprobó dicho convenio. Según indicó a CNN, en teoría el Gobierno no podría disponer del terreno debido a la existencia del convenio firmado, pero señaló que eso puede cambiar. Además, dijo que no hay impedimentos legales para llevar adelante el plan, ya que no se transfiere la gestión penitenciaria, pero advirtió que la decisión no debe apresurarse.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.