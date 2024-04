AMLO y su salud: lo que no pudo ocultar el mandatario mexicano durante sus casi seis años de gobierno

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información, mediante estos mecanismos modernos que extraen de archivos, es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México hay especialistas en este campo de la cibernética, tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”.

“Pues es de dominio público, todo lo que se dice ahí, es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia, que fue a Palenque a principios de enero, porque había, pues, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo. Si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron que había que hacerlo, les pedí unos días, en eso me dio covid. Y tuve que esperar a que pasara el covid y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo”, dijo el mandatario en la mañanera del 30 de septiembre, donde recalcó que está bien atendido.

